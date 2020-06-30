Снова вместе: участница «Дома-2» Яна Шафеева простила Захара Саленко

Пара Захара Саленко и Яны Шафеевой считалась одной из самых красивых на телепроекте «Дом-2». Но и на солнце есть пятна – последние две недели у влюбленных не ладилось. Шафеева и Саленко очень бурно выясняли отношения после расставания – девушка не смогла вынести регулярных интрижек любимого на стороне, а потому предприняла попытку разорвать с ним отношения.

Помогали паре ведущие – на шоу «Бородина против Бузовой» обе стороны смогли высказаться, признаться и попросить прощения. И Яна сделала шаг навстречу любви:

«Я не умею долго держать обид на людей, и всегда даю право на ошибку и время на реабилитацию. Но главное, чтобы человек, действительно, вынес урок из всего происходящего», — заявила девушка и призналась, что простила: «Я решила полностью отпустить ситуацию и все обиды».

Что будет дальше, девушка не хочет загадывать. И теперь воссоединившаяся пара будет укреплять свои отношения и чувства в шоу «Дом-2. Спаси свою любовь».

Кстати, помирилась и еще одна пара телепроекта. Таня Строкова и Даня Сахнов расстались несколько месяцев назад, и девушка ушла с реалити-шоу. Но за периметром бывшие возлюбленные снова встретились и помирились, и Строкова возвращается на проект, чтобы продолжить с Сахновым отношения.