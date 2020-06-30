Бой спортивным костюмам: Васильев и Хромченко преобразят отчаявшихся девушек в «Модном приговоре»

Как всегда героини шоу будут решать не только проблемы со стилем, но и личные неурядицы.

Москва слезам не верит

Вторник. Наталья Ермакова всегда мечтала о сказке: жизнь в большом городе, счастливая семья и хорошая работа. Поэтому после предательства любимого Наталья отправилась в столицу за лучшей жизнью.

Но, как известно, Москва слезам не верит. Наталья сразу же столкнулась с жестокостью мегаполиса, ей пришлось практически выживать в каменных джунглях.

Превозмогая все трудности судьбы, Наталья все же стала успешна в своем деле, однако счастья в личной жизни так и не случилось. После всех ударов судьбы, которые удалось выдержать Наталье, она уже не верит в сказки о любви длиною в жизнь.

Среда – праздничный день, программа выходить не будет.

Ее гардероб превратился в спортивно-домашний

Четверг. После рождения младшей дочери с диагнозом ДЦП, жизнь семьи Деминых кардинально изменилась. Екатерина полностью посвятила себя воспитанию особенного ребенка, в то время как глава семьи абсолютно потерял интерес к семье и своей супруге.

«Мама забыла про себя, ей стало все равно, как она выглядит. Ее гардероб превратился в спортивно-домашний. Она еще и мои вещи умудряется носить!» — жалуется старшая дочь Виктория на мать.

Она уверена, что именно гардероб стал причиной папиного безразличия. Вика переживает, что родители разведутся, а единственным спасением для семьи может стать кардинальное преображение матери.

Екатерина же признается, что отношения с мужем ее тяготят, и если они разведутся, то ей даже станет легче: «Мы давно спим в разных кроватях, у нас нет общих тем для разговоров, он часто уезжает и живет отдельно».

Муж Андрей не собирался участвовать в программе, но не смог остаться равнодушным и в середине программы неожиданно для всех появился в студии.

Он подвергся жесткой критике со стороны Эвелины, согласился, что вел себя неправильно и пообещал впредь больше внимания уделять семье.

«Мужчина полюбит меня и в спортивном костюме»

Пятница. Альбина обеспокоена тем, что в последние годы ее подруга Нелли ведет затворнический образ жизни, из яркой роковой красотки превратилась в безликую и угрюмую женщину, которую не интересует ничего кроме ее собак.

Нелли устала от нездорового внимания мужчин и уверена, что красота – не залог женского счастья. Она верит, что ее мужчина разглядит и полюбит ее и в спортивном костюме.