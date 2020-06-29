«Принцип домино» возвращается: Дана Борисова поделилась фото со съемок с Еленой Хангой

Еще недавно коллеги ссорились и обменивались упреками, а теперь работают вместе над проектом, который возвращается в эфир.

Дана Борисова с трудом пережила карантин. Сама телеведущая плохо себя чувствовала, а также переживала за свою собаку, которая тоже заболела. Девушка не скрывала, что сидеть в четырех стенах ей было крайне сложно. Она старалась чаще выходить гулять со своим питомцем. Однако теперь блондинка возвращается к прежней жизни. На днях она похвасталась, что снова выйдет в эфир передача «Принцип домино» и вести ее она будет с Еленой Хангой.

Примечательно, что коллеги в начале года часто скандалили. Дана заверяла, что подруга ей завидовала, когда они вместе работали, а также обвиняла в черной магии. Елена заверяла, что коллега просто пытается словить хайп. Она опровергала все слова блондинки. А теперь они, кажется, вновь тепло общаются.

В соцсети Борисова опубликовала фото со съемок передачи. Она предстала в черной облегающей юбке и белой блузке из шифона, а Ханга подчеркнула свою смуглую кожу платьем миди саталового цвета. На кадрах коллеги улыбаются, общаясь между собой.

«Люблю, восхищаюсь чувством юмора и профессионализмом, ну, а если когда чуть-чуть поколдуешь, то очень мило и с присуще тебе обаянием», — с иронией написала Дана.

Она отметила, что передача будет выходить в эфир на другом канале, но на каком, не рассказала. Поклонникам понравилась новость о возвращении проекта. Многие также были рады видеть, что коллеги помирились.

«Ой, как я рада за тебя, Даночка!», «Я помню вас двоих еще в 1998», «Дана, красавица умница, давай только вперед», «Две самые талантливые и обаятельные ведущие! Дана, выглядишь шикарно!», «Как приятно видеть, что люди преодолевает все недопонимания и мирно радуются общению!» — прокомментировали пост подписчики.