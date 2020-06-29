«Получилось с оттяжечкой»: примерный отец Добронравов поднял руку на старшего сына

Примерный отец, народный артист Федор Добронравов поднял руку на старшего сына. Откровенную историю журналистам поведали сам актер и «пострадавшая сторона» — 37-летний Виктор. Артист сознался, что всю свою отцовскую жизнь старался быть мягким папой: Федор никогда не наседал на своих сыновей с советами, оба мальчика, в свою очередь, всегда следили за главой семьи и старались, как и он, поступать по совести. Однако, однажды все же был случай, когда Добронравов проявил себя не вполне правильно, а позже сам это признал.

Сергею Майорову в программе «Однажды» на канале НТВ Добронравов рассказал, что однажды застал Виктора за шалостью и пригрозил, что накажет его. Юноша, прекрасно знакомый с добротой отца, спровоцировал Федора брошенной фразой: «Ну давай!».

«Я один раз в жизни его ударил. Сказал ему тогда – я тебя выпорю. Нет, не выпорешь. Выпорю, пойдем! Приносит ремень – на! И у меня загорелось. Думаю: «Вот ты наглый». А ему говорю: «Снимай штаны!». «Нагибайся». Он нагибается. И я его один раз ударил. Получилось с оттяжечкой, он даже так глаза выпучил. Посмотрел на меня. Я говорю: «Еще?». Он такой: «Нет, спасибо». И с тех пор никогда!» — подметил он.

С тех пор глобальных скандалов в актерской династии не было. Сам Виктор тот случай тоже вспоминает с улыбкой и предполагает – причиной стал южный нрав. Мужчина родился в Таганроге, в то время как младший Иван появился в Воронеже.