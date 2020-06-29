«Три В у трех Д»: звезда «Сватов» Федор Добронравов сознался, что внучек любит больше, чем сыновей

В любую свободную от работы минуту народный артист спешит к девчонкам, чтобы побаловать их.

Недавно покинувший Театр сатиры актер Федор Добронравов сознался, что внучек любит больше, чем сыновей. На днях народный артист, который обычно не так откровенен с журналистами, дал большое интервью, в котором рассказал о семейном укладе, отношениях с сыновьями и особых чувствах к Варваре, Василисе и Веронике.

Так, актер подметил, что хоть и не чаял в сыновьях души, девочек он все же любит сильнее. Феномен этой любви Добронравов объясняет просто – смысл кроется в степени ответственности.

«Любовь абсолютно другая по качеству. Родительская любовь ответственная, а бабушка и дедушка не ответственны за состояние ребенка. Они его просто любят, и все. С ними можно делать все, что угодно, и мне так нравится эта вседозволенность дедушкина», — рассказывает он.

Не ревнуют отца к дочерям и Виктор с Иваном. Мужчинам, которые, как и знаменитый отец, стали востребованными актерами, нравится наблюдать за общением членов семьи. Рассказывают о счастливых минутах деда и внучек сыновья с особым трепетом и улыбкой.

«Папа – прекрасный дед! Сгусток веселья. Он вообще очень любвеобильный человек, а когда есть три девчонки, он вообще растекается, расплывается в своей любви. Три В у трех Д», — прояснил старший Виктор.

Сейчас каждый из членов этой дружной семьи живет в своих апартаментах. Добронравов делит площади в загородном доме с женой Ириной, Виктор и Иван же заработали финансы на большие квартиры в столице. Видятся все члены «клана» как только выдается возможность – заботливый дедушка спешит обнять своих девочек, а заодно поспрашивать сыновей о карьере. Добронравов признает – конечно, как и у любой другой семьи, у них бывают ссоры и конфликты, но самое главное, что никто не способен злиться долго.

«Тут же прощаешь же, потому что любишь этого человека. Я люблю в людях отходчивость. Конечно, мы ругаемся, но любящий человек не может дольше 10 секунд на тебя сердиться. Просто не может, понимаете?» — подытожил он в программе «Однажды».