Стал известен победитель реалити-шоу «Остров героев»

До финала дошли Нелли Ермолаева и Женя Искандарова. Именно между ними выбирали все остальные участники.

В течение недели восемь блогеров, телеведущих и медийных персон на необитаемой земле Мого-Мого были современными робинзонами и боролись за звание героя острова. Это Ирина Пинчук, Нелли Ермолаева, Руслан Соколовский, Никита Atikin, Тамара Турава, Сергей Косенко, Владимир Маркони и Женя Искандарова. Каждый день ребят становилось на одного меньше – в ходе испытаний определялись аутсайдеры, среди которых путем голосования участники выбирали того, кто покинет шоу.

Им пришлось лишиться своих телефонов и Интернета, а также спать на земле и голодать. К финалу подошли только девушки – это Тамара Турава, Нелли Ермолаева и Женя Искандарова. В заключительной серии проекта из троих осталось только двое — ведущий Таир Мамедов устроил девушкам испытание, с которым не смогла справиться Турава, и она незамедлительно покинула проект.

«Я изначально ехала сюда, чтоб познакомиться с собой ближе. Я поняла, что в такой среде, где так красиво, ты начинаешь в себя больше заглядывать, — рассказала Турава.

«Очень много всего приходило в голову, раскинула я у себя в голове. Это уединение с самой собой, со своими мыслями, когда тебя никто не тревожит, вот эта суета вся мирская. Как говорили мне мои друзья: «Тамар, ты вернешься совершенно другая». Ну как другая, всего лишь пять дней? Но реально. Другая» — призналась девушка.

А вот между Ермолаевой и Искандаровой состязания не было. Мамедов провел церемонию, на которую пригласил всех выбывших героев шоу и предложил им проголосовать за ту из финалисток, которая, по их мнению, более достойна звания победителя шоу. Голосами стали заработанные ими в ходе испытания жемчужины.

По результатам подсчета отданных «монет» с большим отрывом победила Женя Искандарова. Девушка не смогла сдержать слез, но и тут ввернула шуточку:

«Это так приятно! Вы че, у меня же не днюха! Спасибо! — вытирая слезы, поблагодарила девушка, — «Я что-то так растрогалась, это так приятно. Я думала, что я уже никогда не заплачу».

Денежного приза шоу не предполагает. Искандаровой символически вручили амулет, который спасал участников от вылета в ходе шоу. Нелли Ермолаева подвела итоги своего участия: