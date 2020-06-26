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«Сдержанно»: Брежнева в лаконичном черном комбинезоне заглянула к Урганту

В последний раз Иван и Вера виделись в 2018 году.

«Сдержанно»: Брежнева в лаконичном черном комбинезоне заглянула к Урганту
Вера Брежнева/Фото: https://www.instagram.com/p/CAo-CfGjAWl/

Вера Брежнева в лаконичном черном комбинезоне заглянула к Ивану Урганту. В последний раз телеведущий и певица виделись в 2018 году – за несколько дней до Нового года артистка пришла в студию одноименной программы вместе с мужем Константином Меладзе. Тогда Вера рассказывала, что Константин нередко советуется с ней по поводу выбора нарядов, но по итогу все равно выбирает классический черный костюм.

«Пару раз я надевал яркие цвета. Оранжевый там и так далее. 15 лет назад», — пошутил Меладзе-старший.

В новом выпуске Брежнева и сама немного изменила себе, появившись в студии в лаконичном черном комбинезоне с короткими брюками. Главный акцент в костюме создается за счет объемного верха и открытых плеч, которые добавляют наряду женственности. Комплектом послужили утонченные босоножки с цепочкой на высоком каблуке – тренд лета текущего года по мнению дизайнеров.

«Вера как всегда отпад», «Выдающаяся певица», «Сдержанно и элегантно», «Этот костюм однозначно лучше розового платья новогоднего с прошлого раза», «Утонченная, позитивная, просто классная!» — захвалили Брежневу в комментариях.

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