Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева разрыдалась в финале «Острова героев». Уже в грядущее воскресенье, 27 июня, зрители узнают, кто станет победителем проекта.

Напомним, что в итоговый этап вышли три девушки: Нелли, Тамара Турава и Женя Искандарова. Всего за один день участницам предстоит доказать, что каждая из них достойна победы. В конце суток же состоится голосование, которое не только определит триумфатора, но и наглядно докажет, существует ли женская дружба.

Удастся девушкам и немного отдохнуть перед финалом. Незадолго до голосования Нелли, Тамара и Женя отправились на пляж, где похвастались эффектными формами, а заодно обсудили мужчин. Не исключено, что одна из участниц позже воспользуется полученными секретами, чтобы опередить других на повороте.

Итоговое голосование же состоится при всех участниках проекта, включая выбывших: девушки и парни отдадут заработанные жемчужины, чтобы помочь фаворитке достигнуть цели. По итогу увиденного Нелли Ермолаева расплачется. Что именно доведет девушку до истерики, станет известно буквально в последние минуты.

Финал проекта – в субботу, 27 июня, в 01:00 на ТНТ.