Климова на даче и финал шоу «Остров героев»: что покажут по ТВ в последние выходные июня

22 июня народной артистке Светлане Крючковой исполнилось 70 лет. В честь юбилея звезды «Большой перемены» Первый канал подготовил документальный фильм «Светлана Крючкова. Я научилась просто, мудро жить…». В ленте, которая выйдет в эфир в 10:05 в субботу, 27 июня, ее родные, друзья и коллеги расскажут о том, как из девочки в розовых очках выросла сильная женщина с твердым характером и непростой судьбой. А в 14:55 — в эфире фильм «Родня» с участием Светланы Крючковой.

В субботу Наталья Барбье в новой программе «На дачу!» посетит Екатерину Климову. Под ее чутким руководством у актрисы преобразится кухня на террасе, а телезрители научатся готовить вкусный лимонад из садовых ягод по рецепту дочек Климовой. Выпуск выйдет в 13:40.

В вечернем эфире Первого премьера — праздничный концерт «Выпускник-2020» и награждение лучших выпускников этого года. На сцене выступят звезды эстрады Клава Кока, Баста, Елка, Дима Билан, Артик&Асти и многие другие. Начало в 23:00.

В воскресенье, 28 июня, в 13:40 программа «На дачу!» с Ларисой Гузеевой, а после нее – фильм «Обыкновенное чудо» с Александром Абдуловым и Евгенией Симоновой.

На телеканале «Россия 1» в субботу в 11:25 традиционно в эфире Юрий Стоянов и его юмористическое шоу «100ЯНОВ». На этот раз артист расскажет, как выжить мужу с женой, ударившейся в веганство и медитации. В воскресенье в 11:25 — фильм в трех частях «Не было бы счастья…» о поисках русской красавицы простого женского счастья и испытаниях, которые ей пришлось преодолеть на пути к нему.

На НТВ в субботнем эфире для жаворонков с утра пораньше в 06:05 легендарный советский фильм с Олегом Басилашвили «Осенний марафон». Вечером в эфире – для тех кто пропустил — повтор шоу «Секрет на миллион» с Борисом Моисеевым.

На ТНТ в субботу – финал реалити-шоу «Остров героев». В 01:05 поклонники проекта узнают, кто станет победителем первого сезона – Нелли Ермолаева, Тамара Турава или Женя Искандарова. А в воскресенье – спецдайджест юмористического шоу Comedy Club почти весь день — с 12 до 17 часов.

На развлекательном телеканале СТС – по традиции парад семейных фильмов на любой возраст. В субботу в 11:00 фэнтэзи «Скуби Ду», в 12:40 – продолжение приключений забавного, но трусоватого пса «Скуби Ду – 2. Монстры на свободе». В 14:35 – семейная комедия «Майор Пэйн», в 16:35 – боевик «Команда А», в 19:00 – комедия «Маска».

В воскресенье у экранов ждут юных любителей фэнтэзи – в 13:10 «Хроники Спайдервика», в 19:00 «Черепашки Ниндзя» и «Черепашки Ниндзя – 2».