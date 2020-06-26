«Свежий воздух – это чудесно»: Климова показала свой загородный дом

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова вместе с четырьмя детьми живет в загородном двухэтажном особняке. Во время самоизоляции актриса наслаждалась общением с наследниками и проводила много времени на природе, на зависть многим горожанам, коротавшим дни в квартирах. И за это время актриса решила, что пора сделать ремонт.

Знаменитость приняла участие в новом шоу Первого канала «На дачу» с Наташей Барбье. Съемочная группа приехала к ней в усадьбу, и телеведущая была поражена, какой хозяйственной и трудолюбивой на самом деле является Климова.

«Свежий воздух – это чудесно!» — объяснила актриса гостям и призналась, что сама сажает картошку.

В съемках приняли участие и дочки Климовой — 18-летняя Лиза и четырехлетняя Белла. Девочки рассказали, что умеют сами делать лимонад из ягод, собранных в саду, и поделились своим авторским рецептом. А в это время создатели передачи помогли актрисе сделать открытую террасу с летней кухней.

Посмотреть выпуск программы «На дачу!» с Екатериной Климовой можно будет 27 июня в 13:40 на Первом канале.