«Я поняла, что Валеры в моей жизни много»: Овсиенко ответила на слухи о романе с Николаевым

По словам исполнительницы в студии программы «Судьба человека», актер просто жил в ее квартире после приезда из Америки.

Певица Татьяна Овсиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с актером Валерием Николаевым. Звездам в свое время приписывали бурный роман.

«Валера в те годы только вернулся из Америки. Он через нашего общего друга актера Игоря Жижикина обратился ко мне с просьбой пожить у меня в квартире. Я много помогала ему. Он мой дружочек и хороший актер. Правда, мы давно не виделись. Валера заполнил важное пространство моей жизни. Я как раз в те годы развелась с мужем Владимиром Дубовицким. Я не противилась, чтобы о нас говорили, как будто у нас роман». Татьяна Овсиенко

Как сказала Овсиенко, благодаря Николаеву она побывала в Америке — в Лос-Анджелесе. «Он тогда снимался в комедийном фильме «Терминал» у Стивена Спилберга. Потом я поняла, что Валеры в моей жизни много. Он тогда уже устроился в Москве. Я устала, что в моей квартире живет продюсер, его девушка, Валера. Всех попросила на выход. Мое общежитие закончилось», — заметила она.

Татьяна Овсиенко – популярная в девяностых годах прошлого века певица. Своих детей у исполнительницы нет, но есть приемный сын, которого она взяла из детдома, когда ребенку было два годика.