«Ничего лишнего»: Малахов показал дизайнерский ремонт в доме 69-летней актрисы Ирины Акуловой

Ирина Акулова появлялась на публике в 2018 году. Тогда она дала интервью и встретилась с друзьями. А недавно Андрей Малахов узнал, что советская актриса живет в нищете. Она переехала в родную Кинешму, где поселилась в ветхом доме. А ее единственный сын Дмитрий проживает в двухкомнатной квартире в Москве, которую артистке когда-то выдали за работу в театре. Он почти не навещает мать. Когда корреспонденты побывали в гостях у звезды, то обнаружили, что у нее повсюду мусор, старая мебель, а под кроватью лежала мертвая мышь.

Акулова стала героиней нового выпуска шоу «Прямой эфир». Стилисты преобразили 69-летнюю женщину. Однако соседи рассказали, что она спивается. Коллеги тоже подтвердили тот факт, что еще на пике карьеры после неудачных браков она стала прикладываться к бутылке. Сама Ирина Георгиевна заверила, что у нее все хорошо. Мама Бориса Корчевникова так прониклась тяжелой судьбой звезды, что оплатила часть ремонта в ее квартире. Малахов нанял дизайнера, который преобразил ее дом. Артистке было тяжело прощаться со старыми вещами, но результат ей понравился.

«Мне помирать скоро, какой натяжной потолок?» — сначала противилась Акулова.

Комнаты стали светлыми. Старую мебель вынесли. Ее заменили большой кроватью и бархатным креслом. А вместо деревянной тумбы появился комод с плоским телевизором. Также дизайнер обновил тюль, поставил вазу с цветами.

«Батюшки, царские хоромы! Какое кресло! Садиться будет жалко. Все так тонко, хорошо, со вкусом, ничего лишнего», — восхитилась актриса.

Правда позже она пожаловалась на работников, которые оставили бардак в соседней комнате. Малахов оправдался, заверив, что там просто лежат вещи, которые актриса сама расставит, как ей надо.

А Следственный комитет Ивановской области, узнав о положении Ирины Георгиевны, решил помогать ей по хозяйству и присматривать за актрисой. Офицеры навели порядок на ее лужайке, подстригли траву. Они готовы и дальше оказывать ей всяческую помощь.