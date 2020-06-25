Спивающаяся Ирина Акулова преобразилась и нашла себе жениха

Еще недавно актриса поразила всех, когда показала, как живет в нищете. Однако стилисты программы «Прямой эфир» помогли женщине преобразиться. К слову, жених младше артистки на 17 лет.

Ирина Акулова в свое время снялась в первом советском блокбастере «Экипаж». Артистка стала вести закрытый образ жизни и уехала в родную Кинешму на пике карьеры. Три раза ее предавали мужчины. Одного мужа она застала в постели с другой женщиной. Еще один ее избранник завел вторую семью в Австралии. После стольких переживаний актриса перестала доверять людям. А соседи утверждают, что она начала спиваться.

В апреле Андрей Малахов узнал, что Акулова живет в нищете в ветхом доме в Ивановской области. Женщина сломала ногу, поэтому с трудом передвигалась. Друзья забили тревогу, когда увидели ее в таком состоянии. Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен советской актрисе. Она пришла в студию и поразила всех новым имиджем. 69-летняя заслуженная артистка появилась в ярком платье и кедах. Также стилисты программы сделали ей новую укладку и нанесли макияж на лицо.

«В общем, у меня был горб, теперь его нет. Третья нога — отрезали! Хвост заплели. В общем, преобразили», — пошутила она.

У гостей в студии даже проступили слезы при виде преобразившейся Акуловой. «Началось выпивание. Я так понимаю, она начала иногда и в театр так приходить. У нее начала рушиться ее личная жизнь. Из семейного разрушения пошло и личностное. На пике популярности, когда она могла много играть, она уезжает в Кинешму и закрывает тему съемок. Это ее выбор. Она упертая. Я не знаю, кто сейчас рядом с ней. Очень опасно, что есть провинциальные выпивохи, которые ее навещают, добрые», — высказалась Ирина Корчевникова, мама Бориса Корчевникова.

Подтвердили, что актриса регулярно пьет алкоголь и ее соседки. Им приходится приходить домой к звезде и убирать там. Как оказалось, Акулова подружилась с мужчиной по имени Юрий, инженер-технолог на пенсии. Он помогает ей по хозяйству и три раза просил ее руки.

«Это мой друг Юра. Он мне помогает, продукты приносит. Сын у меня далеко в Москве, а этот человечек, который все время рядом», — пояснила актриса.

Он пришел в студию. Стилисты преобразили и Юрия. Он набрался смелости и снова попросил руки у Ирины Георгиевны. Малахов поспешил сообщить, что мужчина на 17 лет моложе своей избранницы. «Я люблю тебя, Ирочка! И хочу, чтобы ты стала моей женой», — сказал Юрий. «Посмотрим», — ответила ему артистка.

А вот соседи Акуловой заверили, что жених звезды бездомный. У него умерла мама, поэтому он остался без крова. «Ее поит, господи, конечно. Ему подают. Все ему дают продукты, а он их в мусорку выбрасывает», — заявила женщина. А актриса заявила, что эта соседка хочет завладеть ее домом, поэтому наговаривает на нее и ее друга.