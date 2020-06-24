Чемпион по копанию могил: Иван Ургант прошелся по Ксении Собчак во время вечернего шоу

Иван Ургант во время своего вечернего шоу на Первом канале оригинально прошелся по Ксении Собчак, ее мужу Константину Богомолову и их любви к похоронной атрибутике.

Напомним, эпатажная пара в сентябре прошлого года нестандартно отметила свадьбу, приехав в ЗАГС в катафалке. На банкете же в честь бракосочетания у них выступили танцовщицы в костюмах монашек. Ксения Анатольевна тоже примерила наряд «невесты Христовой», который после исполнения горячего номера сбросила, оставшись в одном боди. При этом невеста и жених не забыли обвенчаться в церкви. Публика до сих пор под впечатлением от этого торжества.

Не забыл про праздник светской львицы и Иван Ургант, обсуждая с Дмитрием Хрусталевым форум ритуальных агентств во Владивостоке. Как оказалось, соревнования по скоростному копанию могил в его рамках перенесли в Омск, однако дрифт на катафалках все-таки оставили в Приморье.

Ведущий посетовал, что людям предстоит сложный выбор между этими двумя событиями, а Митя заметил: «Мне кажется, дрифт на катафалках будет в этом году не таким зрелищным. Предыдущие чемпионы не участвуют».

Иван поддержал шутку: «Да-да, чемпионы прошлого года, к сожалению, не участвуют, потому что одному из них нужно ставить спектакль, а другому вести программу «Осторожно, Собчак».

Отметим, что бессменной ведущей YouTube-шоу является, конечно же, Ксения Анатольевна.