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Ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» Андрей Бова стал отцом

Пара выбрала красивое имя для наследника.

Ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» Андрей Бова стал отцом
Андрей Бова с женой. фото: instagram.com/bova.andrei/

Шеф-повар и телеведущий передачи «Пять ужинов» на телеканале «Dомашний» Андрей Бова давно полюбился зрителям. Он делится простыми, но вкусными рецептами на все случаи жизни. А вот о лично жизни обаятельного мужчины известно не многое. Он счастлив в браке с девушкой по имени Виктория. Как оказалось, последние месяцы телеведущий переживал волнительные моменты, так как его жена была беременна.

А 20 июня на свет родился их первенец. Ведущий шоу «Пять ужинов» стал отцом, возлюбленная подарила ему сына. Радостной новостью они поделились в соцсети. Теперь они праздную пополнение в семье. В отличие от многих знаменитостей, они сразу рассекретили имя своего наследника — Лев.

«20.06.2020 родился наш богатырь Бова Лев Андреевич. Наш малыш выбрал красивую дату! День летнего солнцестояния! Я шутила в роддоме, что малыш просто хочет посмотреть на парад Победы! Бова Лева! Левчик Бовчик!!! Самое милое и идеальное сочетание данного имени с такой громкоговорительной фамилией! Не описать словами, как я счастлива, насколько ошеломлена!» — поделилась Виктория.

Она также опубликовала снимки семьи, сделанные в роддоме. Молодую маму уже выписали, поэтому она с малышом отдыхает дома. Бова, конечно, украсил квартиру к ее возвращению шариками. Добавим, что для обоих супругов это первый брак и первый ребенок.

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