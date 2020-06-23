Шоу Степаненко «Еще не вечер» ушло на каникулы, а все подумали о закрытии

На канале «Россия» специально для Teleprogramma.pro прокомментировали слухи о низких рейтингах программы.

В прессе появилась информация о том, что новое шоу Елены Степаненко «Еще не вечер» закрывается, поскольку зрителям не пришелся по душе новый формат программы. Чтобы узнать, соответствуют ли эти сведения действительности, мы обратились в пресс-службу канала «Россия 1».

Ранее анонимный источник сообщил Sobesednik.ru , что принято решение закрыть передачу. И от исчезновения из сетки эфира проект не спасло ни участие Ольги Бузовой, ни Ефима Шифрина, ни Елены Воробей, ни других медийных лиц. Ни тот факт, что Елена много шутила на тему взаимоотношений своего бывшего мужа Евгения Петросяна и его новой жены Татьяны Брухуновой. В общем, ничего.

По сведениям источника, передачу реанимировали, как могли. Сначала ее показывали в выходные днем, потом перенесли на вечер пятницы. Но рейтинги юмористического шоу Елены Степаненко все равно продолжали падать.

В середине июня планировалось продолжить съемки проекта. Но, по информации анонимного источника, их отменили по решению руководства телеканала. Эта новость повергла в шок Елену Степаненко и всех тех, кто был причастен к созданию программы.

За достоверной информацией мы обратились к представителю пресс-службы телеканала «Россия» Екатерине Воронцовой.

Екатерина ограничилась только комментарием: «Летом все шоу уходят на каникулы».

Так что зрители увидят шоу Елены Степаненко «Еще не вечер» уже этой осенью.