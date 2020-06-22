Первый канал покажет юбилейный выпуск музыкального реалити «Фабрика звезд. Лучшее». В программу будут включены самые яркие памятные выступления разных сезонов проекта. Так, поклонники вокального шоу смогут поддаться ностальгическим воспоминаниям. Ведь в эфире покажут записи с группой «Фабрика», Ириной Тоневой и Павлом Артемьевым, а также Юлией Савичевой, Полиной Гагариной — обе девушки, к слову, в свое время принимали участие в международном конкурсе «Евровидение».

У всех желающих появится возможность вспомнить выступления любимых артистов: Юлии Михальчик, Никиты Малинина, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Тимати, Виктории Дайнеко, Натальи Подольской и многих других.

Говоря о юбилейном выпуске проекта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта подметил, что эта передача будет включать в себя коллекции знаменитых эпизодов из истории «Фабрики звезд». Режиссер уточнил, что премьера реалити состоялась в далеком 2002 году и произвела своего рода фурор.

С участниками телешоу за все время существования проекта успели поработать сильнейшие продюсеры, а многие выпускники «Фабрики звезд» со своими песнями и по сей день занимают лидирующие позиции в хит-парадах, получают всевозможные музыкальные премии и награды.

С мнением Юрия Аксюты полностью солидарна и Яна Чурикова. По словам знаменитости, этот проект создал ее как телеведущую. Артистка уточнила, что мало где можно было сразу получить опыт ведущего, сценариста, редактора и продюсера. А благодаря «Фабрике», как говорит Чурикова, ей уже ничего не было страшно — ни открытие Игр в Сочи, ни Универсиада в Казани, ни концерт на сцене Большого.

Напомним, что «Фабрика звезд» шла в эфире Первого канала с 2002 по 2012 год (с перерывом, — Прим. ред.). В роли наставников в разных сезонах выступали Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Александр Шульгин, Игорь Крутой, Алла Пугачева, Виктор Дробыш и многие другие.

Юбилейный выпуск музыкального реалити «Фабрика звезд. Лучшее» смотрите на Первом канале в пятницу, 3 июля, в 21:30.