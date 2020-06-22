«Не успели подготовиться»: Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов» на следующий год

Актер Федор Добронравов заявил, что съемки сериала «Сваты» продолжатся только в следующем году. Причиной стала пандемия коронавируса, которая спутала все планы съемочной группе.

«Мы надеялись на «Сватов», что возобновятся съемки. Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовится. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год». Федор Добронравов

Как отметил актер, сейчас в его жизни все замерло из-за коронавируса. Он на даче на самоизоляции. При этом есть определенные театральные планы. Не так давно Федор Добронравов принял решение покинуть Театр cатиры, в котором служил на протяжении шестнадцати лет. Он заявил, что просто очень устал от работы. В то же время полностью из родного театра он не уйдет. Он будет играть в постановке «Где мы?» вместе с худруком Александром Ширвиндтом, сообщает «МК».

Напомним, что в седьмом сезоне сериала «Сваты» будет 12 серий. Картина должна была выйти на экраны в начале следующего года. Съемки шли зимой в Белоруссии, а должны были продолжиться в мае, но пандемия спутала эти планы.

Не так давно еще одна звезда картины актриса Анна Кошмал рассказывала, что в новом сезоне сериала «Сваты» снимутся все полюбившиеся зрителям герои. В то же время она ушла от ответа на вопрос, когда сериал выйдет на экраны. Судя по всему, на тот момент украинская актриса и сама еще не знала, что съемки будут перенесены на следующий год.

Сериал «Сваты» десять лет назад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Герои ленты и их смешные похождения полюбились всем россиянам. Отметим, что из-за напряженных отношений между Россией и Украиной в последние годы сериал не снимался. Простой составил примерно пять лет. И все-таки съемочной группе удалось договориться о продолжении съемок. Правда, уже не на Украине, а в Белоруссии.