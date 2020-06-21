«Даже слезы потекли»: шоу «Остров героев» покинул лидер проекта

Предпоследний день на проекте для блогеров на шоу «Остров героев» выдался эмоциональным. Для одного из лидеров проекта Сергея Косенко – особенно сильно. Сначала он радовался своей удаче – он смог поймать рыбу самодельным гарпуном и обеспечить вкусный ужин всей команде. А потом не смог сдержать слез от обиды. Все потому, что именно он выбыл из проекта досрочно – даже не на вечернем голосовании.

Ведущий Таир Мамедов сначала разыграл амулет, дарующий защиту от выбывания, и его смогла отыскать Женя Искандарова. А через некоторое время устроил следующее испытание. Уже на выбывание. И участие в нем приняли четверо из пяти, потому что у Искандаровой иммунитет.

В этот раз каждый был сам за себя, никаких команд. Кто первым разожжет костер, спалит веревку и тем самым поднимет флаг, тот победил. Первой справилась Нелли Ермолаева. Затем Тамара Турава. Никита Atikin опередил Сергея Косенко, и итог борьбы – лидер проекта Косенко покидает шоу. На протяжении всех выпусков именно его многие поклонники проекта считали главным претендентом на победу.

«У меня даже слезы потекли. Уж слишком я был уверен, что все будет хорошо. Ну и вот такое фиаско», — потрясенно заметил Косенко.

«Вот так драма. Добытчик, охотник на акул проиграл. Это игра, и по правилам игры ты покидаешь остров» — подвел итоги испытания Мамедов. «Ты герой этого острова» — произнесла, плача, Турава.

Вечернее голосование оказалось открытым. Девушки решили сделать финал чисто женским, и потому единогласно избавились от Никиты. Он и сам в принципе был готов к такому повороту, поскольку слышал их разговоры в течение дня и на церемонию пришел с вещами.

«Никит, мы не со зла, мы просто хотим девочками еще день позагорать, потусить» — обратилась к нему Искандарова.

«Желаю каждой из вас победы. Вы классные. Мне очень интересно узнать, кто же из вас выиграет. Потому что каждая из вас сильная по-своему. Желаю удачи» — обратился с прощальным словом Atikin.

«Я отчасти расстроен. Потому что у меня реально был шанс на победу. Если бы было двое мальчиков и две девочки, картинка бы по-другому сложилась. Я получил очень многое от этого острова. Это был точно духовный опыт для меня. Я понял, что я могу прожить без многих вещей, к которым я привык. Я желаю победы, наверное, Тамаре. Если бы был Сергей, то ему» — подвел итоги пребывания на проекте Никиты.

Следующий выпуск шоу «Остров героев» — последний. На победу, напомним, претендуют Женя Искандарова, Нелли Ермолаева и Тамара Турава.