Алиса Салтыкова рассказала, почему не пытается наладить отношения с отцом

Ирина Салтыкова в 54 года может похвастаться стройной фигурой. Она продолжает давать концерты. Во время карантина артистка почти не появлялась на публике, но на днях она приняла участие в шоу «Привет, Андрей!». Певица вспомнила, как выступала в 90-х годах и о своем расставании с мужем Виктором Салтыковым.

«Мы разошлись с Салтыковым. 1995 год, 31 января я записываю песню „Серые глаза“ и в студии рыдаю», — вспомнила певица. Женщина заверила, что когда видела себя на экране, то ей казалось, что она страшная. Гости программы были удивлены и отметили, что она явно ничего не понимала в красоте.

После этого пришла в студию и ее дочка Алиса Салтыкова. 33-летняя девушка блеснула стройной фигурой в белой водолазке и песочных мини-шортах. «Глядя на них можно сказать, что это не мама с дочкой, а что это сестры Салтыковы просто», — заметил один из гостей. Ирина похвасталась, что ее наследница — профессиональная певица. Сама Алиса отметила, что у нее просто не было выбора. Она считает, что совершенно нормально, когда бывают не только династии врачей, но и артистов.

Ангелина Вовк заверила, что не всем передается по наследству красота и талант, но девушке повезло. Также дочка Салтыковой вспомнила, как однажды на Новый год встретила своего отца Виктора и брата Святослава. Ведущие поинтересовалась, почему она не пытается наладить отношения с отцом. «Зачем? Настолько жизнь все расставила на свои места. Я как-то…( развела руками)», — ответила девушка. «У нее другие интересы сейчас. Хороший муж может быть..», — закончила за дочку Ирина.

Алиса отказалась отвечать, если у нее возлюбленный. «Значит есть», — заключил Малахов. После этого девушка перепела мамин хит «Я сведу себя с ума». Она показала, что поет не хуже звездной родительницы. Напомним, что у Виктора Салтыкова появилась новая семья. У артиста и его новой жены есть не только сын, но и вторая дочка Анна.