В шаге от финала: пребывание Ермолаевой и Косенко оказалось под угрозой на шоу «Остров героев»

В течение месяца мы наблюдаем за блогерами, телеведущими и медиаперсонами, которые пытаются выжить на необитаемом острове в Панаме. Их осталось пятеро — это Нелли Ермолаева, Сергей Косенко, Тамара Турава, Никита Atikin и Женя Искандарова. Ведущий шоу Таир Мамедов пообещал им, что правила вскоре ужесточатся. И случится это уже в пятом выпуске, который состоится в субботу, 20 июня в 01:00 на ТНТ.

Оставшиеся в меньшинстве после ухода Владимира Маркони мужчины окажутся в центре женского заговора. Что придумала слабая половина островитян? Несмотря на это, Косенко продолжит рыбалку и сможет добыть поистине серьезный улов. Только вот полакомиться им удастся не всем участникам.

Более того, лидеры проекта Сергей Косенко и Нелли Ермолаева станут претендентами на вылет в результате испытаний ведущего. Кто из них покинет шоу, узнаем совсем скоро.