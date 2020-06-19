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В шаге от финала: пребывание Ермолаевой и Косенко оказалось под угрозой на шоу «Остров героев»

Кто-то из лидеров проекта покинет программу в пятом выпуске.

В шаге от финала: пребывание Ермолаевой и Косенко оказалось под угрозой на шоу «Остров героев»
Таир Мамедов. Фото: канал ТНТ

В течение месяца мы наблюдаем за блогерами, телеведущими и медиаперсонами, которые пытаются выжить на необитаемом острове в Панаме. Их осталось пятеро — это Нелли Ермолаева, Сергей Косенко, Тамара Турава, Никита Atikin и Женя Искандарова. Ведущий шоу Таир Мамедов пообещал им, что правила вскоре ужесточатся. И случится это уже в пятом выпуске, который состоится в субботу, 20 июня в 01:00 на ТНТ.

Кадр из шоу "Остров героев", телеканал ТНТ
Кадр из шоу «Остров героев», телеканал ТНТ

Оставшиеся в меньшинстве после ухода Владимира Маркони мужчины окажутся в центре женского заговора. Что придумала слабая половина островитян? Несмотря на это, Косенко продолжит рыбалку и сможет добыть поистине серьезный улов. Только вот полакомиться им удастся не всем участникам.

Более того, лидеры проекта Сергей Косенко и Нелли Ермолаева станут претендентами на вылет в результате испытаний ведущего. Кто из них покинет шоу, узнаем совсем скоро.

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Нелли Ермолаевановое реалити-шоуСергей КосенкоТаир МамедовШоу "Остров героев"
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