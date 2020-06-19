На мечту: Рудковская и Самбурская будут раздавать миллионы на ТВ-3

Осенью на канале стартует новое шоу, где деньги будут платить за рассказ о том, на что их можно потратить.

Телеканал ТВ-3 запускает новое шоу «Миллион на мечту». Его выпуски выйдут осенью, а пока создатели ищут харизматичных участников.

Чтобы выиграть деньги на исполнение своих желаний, нужно будет убедить вначале команду кастинга, а затем и звездное жюри в том, что ваша мечта, которую можно осуществить с помощью миллиона, самая достойная.

За один сезон шоу планирует раздать 15 миллионов рублей, но за красивые глаза участникам их не отдадут — нужно быть очень убедительным. В кресла жюри первого сезона сядут продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская и основатель косметического бренда Natura Siberica Андрей Трубников. Ведущей программы выступит Наталья Бардо.

Чтобы попасть на кастинг, нужно до 1 августа заполнить и отправить каналу анкету участника. Подробности расписаны во «ВКонктакте». В шоу может попасть любой человек, даже ребенок (от 7 лет и с письменного согласия родителей).

Ну что, вперед за миллионом?