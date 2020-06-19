Гузеева на чужой даче, награды врачам и «Остров героев»: что покажут по ТВ в выходные

В субботу, 20 июня, на Первом – премьерное шоу «На дачу!» с Наташей Барбье в 13:45. После него – показ легендарной научно-фантастической картины «Человек-амфибия», посвященный 80-летию исполнителя главной роли в фильме — актера Владимира Коренева. Вечерний эфир продолжит премьера: в 00:10 впервые на телеэкране лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус», драма Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В воскресенье, 21 июня, в программе «На дачу!» встретит телезрителей уже Лариса Гузеева. А вечером — чествование лучших медицинских работников. В эфире — юбилейная, 20-я церемония вручения премии «Призвание» в 16:40. После награждения состоится уникальная видеоакция «Спасибо врачам!», посвященная медицинским подвигам и совершившим их героям.

Трансляция будет идти сразу из нескольких студий: от студии новостей Первого канала до программы «Пусть говорят» — и абсолютно любой житель нашей страны может рассказать о том человеке в белом халате, который боролся за его жизнь.

На телеканале «Россия 1» в субботу традиционно в эфире мастер перевоплощений Юрий Стоянов и его новое юмористическое шоу «100ЯНОВ». Это премьера весны, в которой знаменитый артист продолжает традиции легендарного «Городка» и предстает в самых неожиданных амплуа и ролях.

В субботу на ТНТ для тех, кто пропустил премьеру нового комедийного сериала «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер в главной роли — все четыре первых серии в эфире, начиная с 10:30. Реалити-шоу о выживании на необитаемой земле «Остров героев» пройдет в 01:05. Участников осталось пятеро, и ведущий Таир Мамедов уже пообещал ужесточение условий на проекте, которое начнется буквально с этой серии. А в воскресенье с 12:00 до 17:00 спецдайджест Comedy Club.

На СТС этот уикенд посвящен боевикам во всевозможных вариациях. Так, в субботу, 20 июня, в 16:20 — «Шпион, который меня кинул», в 18:40 — «Бамблби», в 23:15 — «Девушка, застрявшая в паутине». В воскресенье с 11:25 в эфире телеканала триквел про друзей Оушена. В 18:55 – «8 подруг Оушена», а в 21:05 – «Отпетые мошенницы» с Энн Хэттэуэй. Завершит вечер «Девушка с татуировкой дракона» в 23:00.

На телеканале НТВ в субботу в 21:00 в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» гостем станет Николай Дроздов.