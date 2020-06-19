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Ольга Кабо и Александр Яцко стали командой в охоте на миллион

Ольга Кабо и Александр Яцко сыграют в знаменитом интеллектуальном шоу.

Ольга Кабо и Александр Яцко стали командой в охоте на миллион
Ольга Кабо и Александр Яцко. Фото: Первый канал

20 июня на Первом канале покажут очередной выпуск программы «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.

На этот раз заветную сумму попробуют выиграть заслуженные артисты России, актеры Театра им. Моссовета Ольга Кабо и Александр Яцко.

Ольга Кабо и Александр Яцко. Фото
Ольга Кабо и Александр Яцко. Фото: Первый канал

Интересно, что в спектакле «Опасные связи» артисты играют соперников. Александр – Вальмона, а Ольга – коварную маркизу де Мертей. По сюжету постановки, они даже кидают дротики друг в друга. Но на съемках программы игроки объединятся ради общей большой цели.

Актеры сразу же определились с первой несгораемой суммой – 200 000 рублей. Кстати, в ходе игры Ольга даже успела рассказать, что ее семилетний сын мечтает стать корабельным юнгой. И, наверняка, в будущем будет зачитываться приключенческими романами.

Ольга Кабо. Фото
Ольга Кабо. Фото: Первый канал

Первый вопрос был связан как раз с таким произведением: «Кого из Мушкетеров Александр Дюма сравнил с Дон Кихотом?» Кабо тут же вспомнила, как в кинокартине «Мушкетеры. Двадцать лет спустя» сыграла бывшую любовь Атоса – мать его внебрачного сына Рауля,  виконта де Бражелона.

Следующий вопрос, на котором игроки использовали первую подсказку, был связан с мультфильмом «Рататуй».

Но главная опасность подстерегала артистов на вопросе: «К какому семейству растений относится люпин?» И они обратились за помощью к актеру Валерию Баринову

До какой суммы удастся дойти звездным игрокам? Узнаете 20 июня в 16. 50, включив «Первый канал».

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Александр ЯцкоОльга КабоПрограмма «Кто хочет стать миллионером?»
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