«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Легкоступова призналась, что второй муж выгонял из дома ее дочь от первого брака

По словам певицы в студии программы «Судьба человека», режиссер Алексей Григорьев откровенно недолюбливал ее ребенка.

Легкоступова призналась, что второй муж выгонял из дома ее дочь от первого брака
Легкоступова ушла от второго мужа/http://globallookpress.com/

Певица Валентина Легкоступова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже Алексее Григорьеве. Это сын известного режиссера Юрия Григорьева. От этого брака родился сын Матвей в 2001 году. Брак распался спустя 20 лет.

Алексей Григорьев. Фото
Легкоступова ушла от второго мужа Алексея Григорьева / Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы с Лешей были давно знакомы еще до того, как стали жить вместе. У нас появился сын Матвей. Ему сейчас уже 19 лет. Ради меня Леша развелся со своей супругой. Он сам принял такое решение. Я его ни к чему не подталкивала. Мы, кстати, в нормальных отношениях с его бывшей женой. Мне даже кажется, что она подходит ему больше, чем я. Мы были вместе 20 лет, а потом расстались».

Как отметила звезда, из супруга не получился хороший продюсер. Ранее он помогал ей строить карьеру на сцене.

«А из меня, как я считаю, все равно получилась хорошая певица. Кроме того, он начал выпивать. Алексей ко всему прочему не ужился с моей дочкой от первого брака. Он даже запрещал ей жить с нами вместе. Я долго терпела, но однажды поняла, что надо расставаться», — заявила исполнительница.

Тэги

Алексей ГригорьевВалентина Легкоступовазвезды 80-хНовости googleПрограмма "Судьба человека"
Loading...