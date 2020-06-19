«Вижу цветущую диву»: Ургант восхитился Михалковой в «пиджаке бойфренда» и юбке миди

Анна Михалкова накануне стала гостьей вечерней программы Ивана Урганта на Первом канале. Знаменитая актриса выбрала для съемок пиджак свободного кроя в оливковом цвете и молочного оттенка юбку миди с белыми туфлями-лодочками. Ведущий передачи с неподдельным восхищением отметил, как хороша его гостья.

«Ах, Анна! Пошла вам самоизоляция на пользу, вы хорошеете! Вы хороши, вы красивы! Я ожидал увидеть замученную в заточении актрису, а вижу цветущую диву!» — заметил восторженно Ургант.

Солидарны с телеведущим и многие поклонники актрисы. В Instagram они отметили, как постройнела их любимица:

«Какая вы классная!!! Вы очень женственная и красивая!», «Вы хорошеете с каждым годом», «Вы красивая!!!», «Вау, а туфли туфли!», «Лук вау», «Анна, вы прекрасно выглядите», «Карантин вам к лицу», «Так похорошели!» — заметили многие.

Чем именно занималась Михалкова в изоляции, она рассказала Урганту, отвечая на вопрос, почему ее в Instagram было так мало. Актриса снялась в нескольких скринлайф-проектах, занялась выращиванием дерева бансай, а также увлеклась вязанием. Главным фанатом ее хэнд-мейд-шапочек стала младшая дочь Лида.

«Она идеальный потребитель. Потому что все, что видит Лида, она считает, что это ее», — рассказала Анна. И призналась: «Это повышает мою самооценку, потому что все жуткие шапки, которые я связала, она сразу кричит: «Это мое!» И ценность этих вещей в моих глазах сразу возрастает, и я даже думаю, не оставить ли это себе».

Вязать Анна начала с легкой подачи Екатерины Вилковой, актрисы и подруги Михалковой. Гостья Урганта рассказала, что в начале пандемии она стала обладательницей «целой фуры пряжи», которую ей подарила именно Вилкова.