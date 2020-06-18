«Видимся только на съемках»: Батрутдинов признался, что ему не хватает общения с Харламовым

Один из самых любимых юмористических тандемов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова снова на телеэкранах страны. В эфире ТНТ 19 июня состоится премьера нового сезона комедийного скетч-шоу «ХБ», а это значит, что поводов для смеха и хорошего настроения у поклонников этого звездного дуэта прибавится.

Однако Батрутдинов сделал признание, которое насторожило фанатов. Он рассказал, что раньше с Харламовым они были не разлей вода, если случались ссоры, то они были пустяковыми и шуточными. Но с появлением семьи у его напарника встречи без повода двух старых друзей прекратились.

«В последнее время мы видимся только на съемках Comedy Club и «Ошуительного Хоу», — признался артист.

Он подметил, что все понимает: жена и ребенок действительно требуют большого внимания. И то, что сейчас ТНТ после семи лет затишья покажет продолжение их с Гариком шоу «ХБ», — для Батрутдинова это замечательный «повод вспомнить, как когда-то зажигали, когда были юными 60-летними мальчишками» с Харламовым.