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Звездный гость

Звездное пополнение: Любовь Успенская пришла на телепроект «Дом-2»

Королева русского шансона отправилась на шоу к Илье Яббарову.

Звездное пополнение: Любовь Успенская пришла на телепроект «Дом-2»
Любовь Успенская. Фото: телеканал ТНТ

Сегодня, 17 июня, в эфире телеканала ТНТ в реалити-шоу «Дом-2» появится знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская. 66-летняя дива придет на проект к Илье Яббарову. Но ненадолго. Звезда поможет главному шансонье телестройки сделать эффектное предложение руки и сердца.

Илья Яббаров в преддверии конкурса «Свадьба на миллион» намерен добиться статуса жениха и удивить свою возлюбленную Настю Голд ярким концертом с участием Любови Успенской. Удастся ли ему удивить свою девушку, и что она в итоге ответит на его предложение, будет известно уже скоро.

Илья Яббаров и Настя Голд
Илья Яббаров и Настя Голд. Фото: телеканал ТНТ

Напомним, Илья Яббаров ранее строил отношения с Аленой Рапунцель, и даже обзавелся наследником. Год назад они окончательно расстались, но Алена с сыном Богданом продолжают жить на проекте. Это не мешает отцу ребенка заводить новые отношения.

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