Участники «Дома-2» выяснят, у кого самое красивое тело

На проекте «Остров любви» стартовал конкурс красоты с призом в 100 тысяч рублей.

На популярном телепроекте «Дом-2» канала ТНТ с началом летнего сезона состоялось сразу несколько интересных событий. Например, теперь на лобном разбор полетов парам и участникам устраивает популярный блогер Рунета Саша Спилберг. Также звездам «Дома-2» на московской телестройке предстоит доказать истинность своих чувств, чтобы выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион», который стартовал не так давно.

На Сейшелах участникам телепроекта тоже скучать не придется. Их ждет конкурс погорячее – борьба за звание обладателя самого красивого тела на острове. В течение месяца 15 претендентов на победу будут проходить ряд испытаний, в которых и определится лидер. Именно обладатель звания «Самое красивое тело «Острова любви» получит 100 тысяч рублей.

Организаторы конкурса уверены, что страсти будут разгораться нешуточные, ведь каждый герой на острове трепетно следит за своей физической формой. Вместе с тем, безупречные формы – это не залог победы, предупреждают островитян. Оцениваться в этапах состязания будет подача, креативность и подготовленность.

Наблюдать за конкурсантами телезрители могут по средам, четвергам и пятницам в 10:15, начиная с 17 июня, в эфире шоу «Дом-2. Остров любви».