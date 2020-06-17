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Участники «Дома-2» выяснят, у кого самое красивое тело

На проекте «Остров любви» стартовал конкурс красоты с призом в 100 тысяч рублей.

Участники «Дома-2» выяснят, у кого самое красивое тело
Участница конкурса. Фото: телеканал ТНТ

На популярном телепроекте «Дом-2» канала ТНТ с началом летнего сезона состоялось сразу несколько интересных событий. Например, теперь на лобном разбор полетов парам и участникам устраивает популярный блогер Рунета Саша Спилберг. Также звездам «Дома-2» на московской телестройке предстоит доказать истинность своих чувств, чтобы выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион», который стартовал не так давно.

На Сейшелах участникам телепроекта тоже скучать не придется. Их ждет конкурс погорячее – борьба за звание обладателя самого красивого тела на острове. В течение месяца 15 претендентов на победу будут проходить ряд испытаний, в которых и определится лидер. Именно обладатель звания «Самое красивое тело «Острова любви» получит 100 тысяч рублей.

Участница конкурса. Фото: телеканал ТНТ
Участница конкурса. Фото: телеканал ТНТ

Организаторы конкурса уверены, что страсти будут разгораться нешуточные, ведь каждый герой на острове трепетно следит за своей физической формой. Вместе с тем, безупречные формы – это не залог победы, предупреждают островитян. Оцениваться в этапах состязания будет подача, креативность и подготовленность.

Наблюдать за конкурсантами телезрители могут по средам, четвергам и пятницам в 10:15, начиная с 17 июня, в эфире шоу «Дом-2. Остров любви».

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