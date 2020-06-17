«Анна Ковальчук – идеальная женщина»: неженатый Борис Корчевников признался в любви актрисе

Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался в любви Анне Ковальчук, которая прославилась благодаря сериалу «Тайны следствия». Ранее актриса была в студии у телеведущего, и он весь эфир наговаривал ей комплименты.

Отметим, что гостем программы Корчевникова стал актер Игорь Николаев. Он играл вместе с Ковальчук в «Тайнах следствия».

«Я учился у нее на съемочной площадке очень многому. При этом я много в те годы играл в театре. Она только закончила институт. У нее был опыт в кино, а у меня только театральный. Она все смотрела на меня спокойно и терпеливо. Я не мог спокойно играть. Она играла всегда правильно. Я, конечно, наблюдал за ней». Игорь Николаев

В этот момент Корчевников сделал признание. «Мне кажется Анна Ковальчук — идеальная женщина», — заявил он.

«Вот, Борис, вы сказали, а лучше то и не скажешь. Я испытывал вибрации к ней. Да и до сих пор испытываю. Мне кажется она их чувствует», — сказал Николаев.

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Напомним, что Борис Корчевников еще ни разу не был женат. Телеведущий отмечал, что мечтает о семье.