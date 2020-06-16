Дроздов раскрыл причины расставания с первой женой в передаче «Секрет на миллион»

Николай Дроздов прославился, как ведущей популярной передачи «В мире животных». Большую часть жизни он посвятил этому проекту, который, кажется, знаком каждому. В последние годы заслуженный журналист РФ уже редко дает интервью и почти не появляется на публике. Но вскоре, 20 июня, телеведущий отметит свой день рождения. Ему исполнится 83 года. В честь этого события канал НТВ покажет выпуск провокационного шоу «Секрет на миллион» с участием Дроздова.

Как известно, он является также ученым-зоологом, а также профессором географического факультета МГУ с 2000 года. Николай Николаевич является ярым защитником природы и хочет популяризировать науку. Два года назад телеведущий в откровенной беседе с Лерой Кудрявцевой вспомнил, на какие шел риски, когда снимал «В мире животных» и как подвергал свою жизнь опасности. Также он объяснил, почему стал вегетарианцем.

А самое главное, что Дроздов тогда приоткрыл завесу личной жизни. Он впервые раскрыл причины расставания с первой женой Инной, а также пояснил, почему он называет внучкой Дану Борисову. Как оказалось, у телеведущего есть тайны даже от жены Татьяны, с которой он вырастил двух дочерей. Узнать все подробности интервью Николая Николаевича можно в передаче «Секрет на миллион» в субботу, 20 июня, в 21:00 на НТВ.