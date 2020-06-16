Свадьба на миллион рублей: участники «Дома-2» пройдут испытание детектором лжи

Поклонников «Дома-2» ждет очередной сюрприз от продюсеров. Так, на телестройке стартует традиционный конкурс «Свадьба на миллион». Счастливчики, завоевавшие статус победителей, станут обладателями крупного денежного приза в размере одного миллиона рублей. Эту сумму можно будет потратить исключительно на организацию свадьбы. Первый этап соревнования телезрители смогут увидеть уже в это воскресенье, 21 июня в 23:00 на телеканале ТНТ.

Стоит отметить, что конкурс «Свадьба на миллион» продлится всего два месяца. Участниками испытаний смогут стать все пары телестройки, находящиеся в Москве, а также три пары проекта «Спаси свою любовь» — Степан Меньщиков с Ангелиной Монах, Александр и Ксения Задойновы, Николай Должанский и Катя Богданова. Одно важное уточнение! За пары, которые будут продолжать бороться за главный приз в конкурсе, голосуют участники «Дома-2».

Всех тех, кто решит подзаработать на «Свадьбе на миллион», и в частности «фиктивные пары», ждет большое разочарование. Так как денежный приз можно будет обналичить исключительно для организации свадебного торжества. Но никак не на другие расходы. К тому же выигрыш на руки ребята не получат. Вся сумма будет переведена на оплату счетов, непосредственно связанных с бракосочетанием.

К слову, первым этапом конкурса станет испытание на детекторе лжи. Парам предстоит доказать свою искренность и любовь. Уже в это воскресенье этот этап пройдут Федор Стрелков с Анитой Кобелевой и Илья Яббаров с Настей Голд.

Все подробности в новом выпуске «Дома-2» в воскресенье, 21 июня, в 23:00 на ТНТ.