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Шанс есть у каждого: ТНТ объявляет кастинг на последний сезон шоу «Танцы»

В этом году отбор на популярный телепроект пройдет не только в нескольких городах, но и онлайн.

Шанс есть у каждого: ТНТ объявляет кастинг на последний сезон шоу «Танцы»
Кадр из шоу «Танцы», телеканал ТНТ

За те семь лет, что существует шоу «Танцы» на ТНТ, звездами танцпола смогли стать не только его участники, но и телезрители. Волна популярности проекта охватила многие города, и поклонники шоу, вдохновленные успехами кумиров с экрана, отправились на занятия хореографией.

Кадр из шоу «Танцы», телеканал ТНТ
Кадр из шоу «Танцы», телеканал ТНТ

Но пришло время прощаться, и телеканал ТНТ объявляет о старте кастинга на последний сезон телепроекта. Замечательной новостью для абсолютно всех фанатов шоу станет то, что отбор можно пройти у себя дома – то есть онлайн!

«Мы впервые за всю историю проекта объявляем онлайн-кастинг. Мы настоятельно просим присылать только те видео, которые были сняты специально для кастинга в шоу «ТАНЦЫ», и только одну заявку», — сообщают продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов.

Кадр из шоу «Танцы», телеканал ТНТ
Кадр из шоу «Танцы», телеканал ТНТ

Однако, чтобы не нарушать традицию, продюсеры шоу проведут несколько очных кастингов. И их даты уже известны. Также объявлены даты очных кастингов в городах. Так, 18 июня отборочный тур пройдет в Красноярске и Екатеринбурге, 18 и 19 – в Санкт-Петербурге.

В Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону кастинг состоится 19 июня.

Разумеется, в списке городов – и столица: в Москве будут осматривать претендентов на участие 20 и 21 июня.

Подать заявку на кастинг можно на сайте проекта. Принять участие в отборе могут все желающие от 16 до 35 лет.

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