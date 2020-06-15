Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя на похоронах встретилась с его любовницей

Родственники Сергея Захарова подчеркнули, что не знали женщину, с которой мужчина жил в Москве.

Главной темой после отмены самоизоляции в Москве стало страшное ДТП, в которое попал Михаил Ефремов. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель белого фургона Сергей Захаров скончался. Было заведено уголовное дело по факту неумышленного убийства. До завершения следствия артисту выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

больше по теме Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не приняла извинений актера Как отметил брат Сергея Захарова, слова получились запоздалыми.

Медицинская экспертиза выявила, что в крови Евремова был не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Многие друзья задаются вопросом: кто был с актером в роковой день? Сначала очевидцы утверждали, что видели с ним человека в машине, но подтверждений этому не нашлось. Тем временем родные погибшего Сергея отказались принимать слова соболезнования и денежную помощью от артиста. 11 июня они похоронили своего родственника в деревне в Рязанской области.

Кадры прощания были показаны в эфире передачи «Прямой эфир». Пожилой маме водителя сказали о его смерти только в день похорон. А вдова покойного в тот же день простилась еще и со своей мамой, которая скончалась от рака. В студию передачи пришла соседка Захарова. Она рассказала, как он всем помогал. Также выяснилось, что у него была любовница, которая на телевидении представилась женой погибшего. Настоящая супруга Захарова тем временем была дома и не давала интервью.

«Маргарита — единственная жена. Какая-то еще прицепилась женщина, которую я первый раз увидела по телевизору. Москвичка! Ну, была у него женщина. Извините, какой мужчина не имеет любовницу? Тем более, он неделю жил в Москве, а на выходные приезжал домой», — высказалась соседка Людмила Арефьева.

Появилась в студии та самая Ирина Стерхова. Она была на похоронах Сергея, но к гробу не подошла. Тогда женщина впервые увиделась с женой своего благоверного.

«Мы прожили 22 года. У нас достаточно сложная ситуация была. У Сергея был маленький ребенок и взрослый сын. Сергей много не зарабатывал, он не бизнесмен, поэтому делить это, еще если я рожу ребенка, мы бы не потянули это все. У меня дочка уже училась в институте платно», — рассказала женщина.

Она отметила, что они жили в душа в душу. Ей было по-женски обидно, что замуж Захаров ее не звал.

Телеведущий поинтересовался, знала ли она жену Захарова.

«Я ее вчера на похоронах увидела первый раз. Фотографии я видела, а вживую вот так, увидела, как и младшего сына», — призналась Ирина.

Как оказалось, она дружна с первой женой Сергея, Татьяной. Когда новая женщина появилась в жизни водителя, то он наладил отношения со старшим сыном, за что бывшая жена была благодарна его любовнице.