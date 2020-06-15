Актер Борис Эстрин спустя 28 лет после рождения ребенка сделал ДНК-тест на отцовство

Борис Эстрин часто играет роли второго плана в фильмах и сериалах. В его копилке работы в таких картинах, как «Кремлевские курсанты», «Солдаты», «Война полов». В обычной жизни 51-летний артист редко появляется на публике и не любит говорить о личной жизни. При этом он отмечает, что хочет умереть с чистым паспортом, поэтому о свадьбе с кем-либо никогда не грезил. Но недавно актер стал близко общаться с девушкой Анной, которая представилась его дочерью.

В передаче «На самом деле» Борис рассказал, как 28 лет назад его возлюбленная Ирина сообщила ему о беременности, но он был слишком молод, поэтому испугался и бросил девушку. Долгое время предполагаемую наследницу артиста воспитывал другой мужчина. А во время одной из ссор мать проболталась, кто является отцом Анны.

Спустя много лет Эстрин признал дочку и прописал ее в своей квартире. Но недавно новая возлюбленная звезды Марина Сагойдак выяснила, что актер не может иметь детей. Она стала подозревать, что Анна вовсе не его дочь.

«Мы познакомились на вечеринке у моего близкого друга. Как-то сразу все сошлось с Ириной, матерью моей предполагаемой дочерью. Пошли танцевать и дотанцевались. встречались два-три месяца. молодые были. Не скажу, что была любовь, хороший роман. Расстались спокойно по моей инициативе. А потом она мне позвонила и сказала, что беременна. Мне 23 года. Я отнесся легкомысленно к этому», — вспомнил Борис.

По словам артиста, девушка от него ничего требовать не стала. Ребенка он видел часто, так как стал другом семьи. Детектор лжи показал, что актер рассказал правду. Он признался, что сам захотел прописать дочку. А Анна Эстрина рассказала, что отчим часто от нее дистанцировался. Девушка всегда подозревала, что у нее другой отец. У нее сохранились воспоминания из детства с участием Эстрина. А вот ее мама Ирина стала путаться в показаниях, когда ее спрашивали, встречалась ли она с кем-то одновременно с актером. Детектор лжи показал, что она врет. У женщины были другие интимные связи. Все точки над i поставил ДНК-тест на отцовство.

«Результаты ДНК-теста на отцовство таковы. Вероятность того, что Борис действительно биологический отец Анны составляет 0%», — объявил сотрудник лаборатории в студии.

Актер не расстроился. Он заверил, что по-прежнему любит Анну как дочку.