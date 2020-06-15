«Собрала их всех в кучку»: Надежда Бабкина вспомнила, как «построила» родных своего мужа

По словам певицы в студии программы «Судьба человека», у нее не сложились отношения с братом супруга.

Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой брак с музыкантом Владимиром Заседателевым. От этих отношений родился сын Даниил. Вместе они были с 1974 по 1991 год. Как сказала Бабкина, у нее были напряженные отношения с братом супруга. Они с Владимиром жили в доме его родителей.

«Брат супруга как раз приехал из армии и говорит: «Ты кто такая?» А я на руках с сыном Даниилом. Он сказал, чтобы я тихо сидела в комнате. Однажды я не выдержала. Собрала их всех в кучку. Они все уселись. И я говорю: «Значит так. Вы должны быть счастливы, что у вашего сына такая жена, как я. Он обут, накормлен. Ребенок ухожен, я вуз заканчиваю. Что еще надо?» С тех пор они меня полюбили. Больше упреков не было».

Надежда Бабкина

По словам звезды, с супругом ее свел аэропорт. «Я полетела на гастроли в Среднюю Азию. В самолете его и встретила. Все другие мужчины разобраны были уже визуально. Он мне достался. На нем было моднявое твидовое пальто. Модная прическа. Модный такой пацан», — вспомнила она.

Как отметила исполнительница, свадьба у них была самой простой. «Из Астрахани, где я выросла, привезли арбузы, огурцы, рыбу. Все было хорошо и по-домашнему», — заметила Бабкина.