Бывшая «пельмешка» Юлия Михалкова дебютировала в роли ведущей в детском КВН

Как отметила актриса, таких проектов на телевидении сейчас очень мало.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram сообщила, что она дебютировала в детском КВН в роли ведущей. По ее словам, у некоторых из ее подписчиков и знакомых сложилось мнение, что детский КВН ненастоящий. Якобы, как думают некоторые, это больше похоже на какое-то кино, а дети выступают в нем актерами.

«Отвечаю официально! Не кино! Это живой, непредсказуемый и творческий процесс. Дети — самые талантливые со всей России — прошли предварительный отбор на международном фестивале в Анапе. А потом они сами писали шутки и месяцами репетировали. Ночами они не спали, чтобы с первого дубля выступить лучше всех!» Юлия Михалкова

Как отметила Михалкова, все в эфире будет по-настоящему. Со слезами, радостью от побед и восторгом детей. По ее словам, таких проектов на современном телевидении очень мало, поэтому детский КВН всем подарит радость.

Напомним, что примерно год назад Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени». По ее словам, она уже творчески не развивалась в коллективе. Также она отмечала, что деньги были вовсе не главной причиной, почему она ушла из шоу. Со своей стороны участники «Уральских пельменей» отмечали, что Михалкова больше сосредоточена на своей внешности, чем на разучивании шуток, поэтому им и стало с ней не по пути.