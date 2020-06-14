«Какой-то мутный»: с «Острова героев» выгнали Владимира Маркони

В проекте «Остров героев» осталось шестеро участников. На четвертый день они, наконец, смогли добыть себе еду – поймали баклана. И впервые обеспечили себе на ужин что-то кроме кокосов на ужин. Им пригодилась сетка, за которую накануне они отдали 20 жемчужин.

Испытание четвертого дня – ощутить вкус победы, как пошутил ведущий Таир Мамедов. Шестеро оставшихся поделились на три команды. В каждой из них кто-то был диспетчером, а кто-то – добытчиком. У первого связаны ноги, у второго – глаза. И диспетчеру по подсказкам напарника нужно добраться через препятствия к столу, где стояли корзины с морепродуктами. И ртом нужно ухватить что-то из блюда и вернуться к диспетчеру.

Справились успешно все. Но взвешивание определило абсолютного лидера – пару Жени Искандаровой и Никиты Atikin. У них набралось чуть ли не вдвое больше кусков морских гадов, чем у соперников. И из аутсайдеров проекта они превратились в лидеров – на вечернем голосовании выступать против них запрещено. Претендентами на вылет, таким образом, стали фавориты проекта – Сергей Косенко, Нелли Ермолаева, Тамара Турава и Владимир Маркони.

Муки выбора испытывали многие в течение дня. Ермолаева пыталась подговорить некоторых островитян против Маркони. Но как такового заговора не случилось. Все они и так решили, что ведущий YouTube-шоу Comment Out.

«Даже не думал, что в таком разрозненном коллективе могут быть такие единодушные мнения», — позже признался Мамедов.

«Даже кофе не дал понюхать. Устал чуть-чуть. Пусть поедет отдышится», — решила Тамара.

«Он шутит смешнее меня. А я не могу перенести этой дичайшей конкуренции», — имея в виду Маркони, Женя написала имя «Вова».

«Я голосую против Володи. Он что-то недоговаривает. Он какой-то мутный», — объяснил Никита.

После того, как Маркони покинул коллектив, ведущий резюмировал четвертый день на острове: «В игре осталось 2 дня и 5 человек. А это значит, что пора играть жестче. Завтра и начнем», — заинтриговал Мамедов.