«Тили-тили тесто»: Кадони положил глаз на новую участницу «Дома-2»

Спустя три месяца после расставания с предыдущей пассией телеведущий «Дома-2» Влад Кадони положил глаз на новую участницу. Напомним, ранее черный маг некоторое время встречался с моделью из Москвы Ксенией Шаповал. Экстрасенс устраивал возлюбленной романтические свидания, подвозил ее на машине до съемочной поляны и даже сумел удивить охапкой черных роз. Внезапно пара распалась. Позже Шаповал рассказала, что после ухода с проекта ей не удалось выстроить с Владом гармоничного диалога, влюбленные так и не съехались, поэтому приняли решение отпустить друг друга.

Сейчас, судя по всему, у Кадони вновь загорелся глаз. Участники телестройки заметили, что Влад проявляет недюжий интерес к новенькой Адель. Сама девушка, конечно, не прочь стать пассией колдуна, но подмечает – первый приоритет для Влада – его репутация и работа, а значит, форсировать события она не будет.

«Я всегда очень ценю людей с хорошим образованием, обладающих высокой культурой. И мне всегда ценно, когда они оказываются в моей социальной среде. Поэтому если было бы возможно пополнить социальный круг, я была бы этому рада», — намекнула она в разговоре с редакторами одноименного портала.

Сам Кадони факт наличия симпатии пока не комментирует. Зная скрытность мага, о возможной очарованности от него аудитория услышит в последнюю очередь.