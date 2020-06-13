«Я квасил с горя»: артист Евгений Головин рассказал, кто спас его после внезапной смерти жены

Звезда 70-х годов очень сильно любил свою первую супругу, поэтому ее смерть стал для него ударом. Но теперь его жизнь скрашивает другая женщина.

Евгений Головин стал знаменит, когда выступил с треком «Звёздная песня неба» на «Песне года». Уже потом он вместе с ВИА «Ровесники» исполнил и записал песню «Наташа». В последние годы артист почти не появляется на сцене и ТВ. Но накануне он снялся в передаче «Привет, Андрей!». звезда 70-х рассказал, как теперь живет и встретился с коллегами.

Своими зелеными глазами он разбил не мало сердец. «Как за Муслимом Магомаевым бегали за мной», — признался Головин. Но в 22 года он встретил девушку Марину, которая была его на 8 лет старшей, и потерял голову от любви.

«У меня была великая любовь — это мой концертмейстер. Мы с ней познакомились в училище и прожили 41 год. Мы растворились друг в друге. Через эту любовь я пронес все мое творчество. Она мне много прощала, и были увлечения, как у любого мужика. Ее, к сожалению, уже нет. Она умерла восемь лет назад. Она не дожила 4 дня до 70-летия», — поведал артист.

Дома у него весит плакат с фотографиями покойной супруги. «Она пошла в ванную и упала. Никто не знает, от чего. Это больно. Я чуть не покончил с собой. Конечно, я квасил с горя. Спасла меня от этой суеты Наталья. Это моя супруга, с которой мы прожили уже 8-й год. Я обрел опору в жизни, которой мне не хватало», — поделился Головин. Андрей Малахов, увидев кадры с женой певца, заверил, что Наталья любит Головина. Сам артист рассказал, что его избранница работает во ВГИКЕ, устраивает выставки. Творческий человек, конечно, привлек внимание Евгения. Теперь они неразлучны.

Также в студии вспомнили судьбы других звезд 70-х. Геннадий Белов умер в 49 лет. В последние годы он почти не выступал. Похожая ситуация была и у Кола Бельды, первым исполнившего песню «Мы поедем, мы помчимся». Он умер в 1993 году, но перед этим в 60 лет успев стать отцом. Безработица и невостребованность сказались на его здоровье. В последние годы он жил на зарплату жены-врача.