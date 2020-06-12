«Я сам ребенок»: Галустян рассказал, как нашел общий язык с участниками детского КВН

С 15 июня в эфире развлекательного телеканала СТС – премьера нового шоу «Детский КВН». Вести программу будут известные экс-кавээнщики Михаил Галустян и Юлия Михалкова. Помогать взрослым звездам будут маленькие – напарницей шоумена выступит и восьмилетняя Ева Смирнова.

Галустян рассказал, что ребята в программе шутят на те же темы, что и взрослые кавээнщики. Это семейные темы, отношения детей и взрослых, шоу-бизнес, взаимоотношения мальчиков и девочек. Шоумен легко нашел общий язык с участниками. И секрет общения он считает очевидным.

«Я в детях вижу конкурентов, потому что сам ребенок, — признался комик в интервью порталу Teleprogramma.pro. И рассказал, что помогает сохранять в себе ребячество: «Мое внутреннее чувство непосредственности, моя смелость говорить правду и быть естественным. Потому что дети непосредственны, они ничем не обременены. И с годами очень важно уметь сохранять ребенка в себе и периодически позволять ему выходить наружу».

Михаил Галустян отметил, что и в воспитании собственных наследниц – их у звезды двое – остается ребенком. А значит и другом своим детям. «Когда ты дружишь с детьми, то они будут делиться с тобой секретами» — подчеркнул артист.