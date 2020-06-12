Зять рыжего «Иванушки» с «Дома-2» купил пентхаус за 37 миллионов рублей рядом с Галкиным

Андрей Григорьев-Апполонов гордится, что теперь его соседями будут Пугачева и Галкин.

Родственник рыжего «Иванушки» и по совместительству участник «Дома-2» Андрей Григорьев-Апполонов купил дом за 37 миллионов рублей. Напомним, муж покойной сестры артиста Юлии появился на телестройке еще в апреле. За считанные месяцы молодому человеку удалось скопить на элитное жилье.

Оказалось, что речь идет о пентхаусе, расположенном на Рублево-Успенском шоссе, недалеко от элитного поселка Грязь, где центральным объектом населенного пункта является четырехэтажный особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Последние, к слову, станут соседями Григорьева-Апполонова, чему тот бесконечно рад. Сам новоиспеченный владелец называет дом небольшим и подмечает: апартаменты представляют собой всего 400 квадратных метров. Внутри есть гостиная, столовая, три спальни, кабинет и даже СПА.

Григорьев-Апполонов признался, что вложиться в постройку ему помогали близкие. Так, 15 миллионов Андрею одолжил племянник «Иванушки» Сергей, еще 5 миллионов сверху «пожертвовала» возлюбленная участника телестройки Надин. Жить в доме вместе паре, впрочем, не суждено – мужчина и женщина разругались на фоне финансового вопроса. Григорьев-Апполонов не захотел включать девушку в собственники жилья.