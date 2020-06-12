«Не говорю на испанском»: Криворотов признался, что опасается знакомства с родителями Барбары

Журналистам холостяк объяснил, почему он и его возлюбленная не живут вместе.

Главный герой седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ Антон Криворотов сделал неожиданное признание об отношениях с Барбарой Пино. Напомним, именно кубинку выбрал звездный стоматолог в финале проекта.

Сейчас же многих зрителей больше всего интересует: удалось ли влюбленным сберечь свои чувства друг к другу после окончания шоу? Ранее Пино неоднократно появлялась в «прямых эфирах» Антона, а некоторые внимательные зрители подмечают – доктор смотрит на свою избранницу с особым трепетом.

В беседе с Аленой Жигаловой Криворотов признался: они с Барбарой не живут вместе. Свою мотивацию Антон объяснил так: для него очень важна собственная свобода. Нередко молодой человек, устав от большого количества общения, мечтает побыть наедине с собой. Примерно то же самое происходит и у Пино. Конфликтов из-за подобной ситуации у влюбленных не возникает.

«Важно показать границы личного пространства. У меня оно есть, я иногда буду туда возвращаться, потому что мне хочется побыть с собой», — подметил он.

Кроме того, есть у Антона и небольшие опасения. Криворотов до сих пор не знаком с родителями Пино. Когда состоится эта встреча, стоматолог сказать не смог, но подметил, что обязательно увидится с мамой и папой Барбары. Правда, есть одно важное «но».