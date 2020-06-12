«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Дочь-трансгендер Михаила Ефремова назвала программу Андрея Малахова «цирком уродов»

Анна-Мария разразилась гневным постом в соцсетях.

Дочь-трансгендер Михаила Ефремова назвала программу Андрея Малахова «цирком уродов»
Дочь Ефремова нелестно отозвалась о программе Малахова/http://globallookpress.com/

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария назвала в соцсетях программу телеведущего Андрея Малахова «цирком уродов». Кроме того, девушка взорвалась нецензурной бранью в адрес телеведущего.

Поводом для таких резких слов послужило обсуждение в студии Малахова. Телеведущий предположил, что Михаил Ефремов «сорвался с колес», когда узнал, что его дочь — нетрадиционной ориентации. Ранее девушка объявила на всю страну, что она трансгендер и собирается жениться на своей подружке.

Как отметила Анна-Мария, Андрею Малахову не позволено обвинять ее в безответственном поведении ее родителей. Как известно, мать девушки актриса Ксения Качалина ведет аморальный образ жизни — беспробудно пьет. Анна-Мария обозвала грубыми слова Малахова и отметила, что программу смотреть до конца не стала, потому что ей «менталочка дороже».

Кроме того, девушка разместила переписку с редактором одного из каналов. Он обещал сделать ремонт в квартире Качалиной, если Анна-Мария пожалует на его шоу. Девушка в ответ только рассмеялась, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником пьяного ДТП, в котором погиб человек. Он вылетел на встречную полосу на своей машине. Актер сейчас под домашним арестом. Ему светит реальный уголовный срок.

Тэги

Андрей МалаховАнна Мария ЕфремоваДочь ЕфремоваКсения КачалинаМихаил ЕфремовНовости googleНовости телевидения
Loading...