Дочь-трансгендер Михаила Ефремова назвала программу Андрея Малахова «цирком уродов»

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария назвала в соцсетях программу телеведущего Андрея Малахова «цирком уродов». Кроме того, девушка взорвалась нецензурной бранью в адрес телеведущего.

Поводом для таких резких слов послужило обсуждение в студии Малахова. Телеведущий предположил, что Михаил Ефремов «сорвался с колес», когда узнал, что его дочь — нетрадиционной ориентации. Ранее девушка объявила на всю страну, что она трансгендер и собирается жениться на своей подружке.

Как отметила Анна-Мария, Андрею Малахову не позволено обвинять ее в безответственном поведении ее родителей. Как известно, мать девушки актриса Ксения Качалина ведет аморальный образ жизни — беспробудно пьет. Анна-Мария обозвала грубыми слова Малахова и отметила, что программу смотреть до конца не стала, потому что ей «менталочка дороже».

Кроме того, девушка разместила переписку с редактором одного из каналов. Он обещал сделать ремонт в квартире Качалиной, если Анна-Мария пожалует на его шоу. Девушка в ответ только рассмеялась, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником пьяного ДТП, в котором погиб человек. Он вылетел на встречную полосу на своей машине. Актер сейчас под домашним арестом. Ему светит реальный уголовный срок.