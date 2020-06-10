«Помоечник нерукопожатный!»: Гузеева набросилась на жениха из-за его симпатии к Панину

Лариса Гузеева вступила в перепалку с гостем программы «Давай поженимся!». 33-летний Кирилл пришел на шоу в качестве жениха, а когда он заявил, что брал у актера Алексея Панина интервью для своего блога, вызвал неожиданный гнев у ведущей.

«Послушайте, Алексей Панин — помоечник! Он не то что нерукопожатный, его имя произносить брезгливо нормальным людям! В хороших домах о нем не упоминают. Помоечник мерзкий, вонючий!» — сказала она.

По словам Ларисы Гузеевой, Панина уже много лет не берут в антрепризные спектакли. «Сгорали от стыда все актеры, с ним невозможно было ездить на гастроли, потому что он вел себя непотребно», — прокомментировала ведущая.

Кирилл попытался доказать, что телезвезда неправа и скандальный артист на самом деле хороший и «очень добрый» человек. Однако Гузеева была непоколебимой.

Далее разговор совсем перестал складываться. Когда речь зашла о другом герое блога Кирилла, Джеффе Монсоне, Роза Сябитова переспросила его, что такое ММА. «Стыдно не знать, что такое ММА!» — пристыдил телесваху участник программы.

В итоге он и вовсе решил уйти из останкинской студии, сказав, что ему не понравились ни обе телеведущие, ни невеста.