Харламов и Батрутдинов продолжат шоу экспериментального юмора «ХБ-2»

После семи лет затишья на экраны канала ТНТ возвращается шоу экстремального юмора «ХБ-2». 19 июня зрителей ждет продолжение скетчей от мастера шуток Семена Слепакова. По мнению экспертной группы, проект получился «гомерически смешным», а главное, никаких запретов и цензуры, словом, черного юмора будет много!

Давно хотели понаблюдать за жизнью Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова за кадром? У вас появилась отличная возможность это сделать. Как рассказал журналистам сам Тимур, он крайне счастлив, что канал ТНТ наконец-то согласился выпустить в эфир проект «ХБ-2» и назвал его «безобидным». Также артист отметил, что все любители смелых экспериментов и откровенного юмора обязательно должны не пропустить новое шоу.

Сюжеты на грани, странные герои, абсурдные решения и качественная картинка — все в лучших традициях Гарика и Тимура.