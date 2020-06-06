«А зачем?»: Бузова объяснила Кадони, почему не носит бюстгальтеры

Ольга Бузова объяснила, почему не носит бюстгальтеры. Телеведущая внезапно затеяла откровенный разговор с коллегой по стройке Владом Кадони. В субботу, 6 июня, знаменитость прибыла на поляну, чтобы вести лобное место. Соведущим Ольги и должен был быть Влад. Перед тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, Бузова заставила Кадони выучить танец из ее нового клипа на песню «Орбит без сахара». Позже Ольга пообещала, что запишет напарника для TikTok, который прославит его еще больше.

Оказалось, что на съемки «Дома-2» Бузова приехала без лифчика. Чтобы скрыть этот факт, ей пришлось одолжить джинсовку черного мага. На закономерный вопрос, почему Оля не носит нижнее белье, телеведущая изрекла:

«А зачем? У меня же грудь своя красивая!».

Кадони был шокирован таким ответом и иронично подметил, что сниматься для платформы не готов тоже, поскольку у него тоже торчит грудь, но не настолько сильно, как у Ольги.

Напомним, ранее Бузова неоднократно публиковала в личном микроблоге снимки, на которых появлялась в майках и топах без бюстгальтера. Тогда некоторые подписчики задавались вопросом, почему Ольга принципиально игнорирует данный аксессуар. Оказалось, что поющая знаменитость имеет вполне принципиальную позицию по этому вопросу. Что думает на этот счет Давид Манукян, пока остается загадкой.