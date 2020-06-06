«Ты играешь нытика»: «Остров героев» покинул видеоблогер, прославившийся ловлей покемонов в храме

Этой весной на ТНТ состоялась премьера реалити-шоу о выживании на необитаемом острове Мого-Мого. Робинзонами были выбраны восемь медийных персон – блогеры, звезды «Дома-2», вайнеры и юмористы. Первой проект покинула Ирина Пинчук, а в финале третьего выпуска героев осталось уже шестеро.

На третий день проекта после традиционного испытания, которое устроил участникам Таир Мамедов, определились четверо аутсайдеров. По правилам шоу проигравшие борьбу Нелли Ермолаева, Руслан Соколовский, Никита Atikin или Женя Искандарова становятся претендентами на вылет. Именно кто-то из них должен вечером покинуть проект.

На вечерней церемонии Таир Мамедов достал «Шкатулку откровений». Один из вопросов предназначался Руслану Соколовскому, видеоблогеру из Екатеринбурга, который стал известен в Рунете из-за своей любви к мобильным играм. Парень в 2016 году «ловил покемонов» в церкви. За эту выходку его лишили свободы на три года условно, а судебный процесс, ставший прецедентом в практике, получил название «дело Соколовского».

«Руслан, ты играешь нытика?» — зачитал анонимный вопрос Мамедов. На что герой ответил: «Нытье в данном случае – это отображение действительной реальности. Например, вот все постоянно говорят, что это вонючий остров, что здесь все плохо» — я просто говорю то, что есть».

Такой ответ не спас Соколовского – за то, чтобы он ушел с проекта, проголосовало большинство участников.

«Мне очень грустно, честно, покидать ребят. Это решение, с другой стороны, очень объективное. Потому что я заметил, что я очень невыносливый в командных играх» — уходя, поделился впечатлениями Соколовский.