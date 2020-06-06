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Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
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Звездный гость

Три спальни, кабинет и гостиная: солист «Иванушек International» Кирилл Андреев показал свои апартаменты

Жилье исполнитель вместе с супругой Лолитой приобрел не в центре Москвы, а на окраине, неподалеку от храма.

Три спальни, кабинет и гостиная: солист «Иванушек International» Кирилл Андреев показал свои апартаменты
Кирилл Андреев/Фото: globallookpress.com

Солист «Иванушек International Кирилл Андреев показал свои апартаменты. Квартиру 49-летний исполнитель, вопреки негласным традициям шоу-бизнеса, приобрел не в центре Москвы, а на окраине. Важным критерием для исполнителя было расположение храма – священная постройка должна была находиться неподалеку, поскольку сам Андреев регулярно туда наведывается.

Апартаменты включают в себя 140 квадратных метров. Здесь есть три спальни, уютный кабинет, гостиная и гардеробная для Лолиты. Шиковать и вкладываться в ремонт супруги не спешили, поэтому предпочли заказать мебель из Китая. Впрочем, выглядит внутреннее убранство восхитительно: эффектные кисточки на шторах, украшенный золотыми вензелями белый диван в комнате – все это привлекает внимание гостей.

Гостиная в квартире Кирилла Андреева
Гостиная в квартире Кирилла Андреева/Фото: скриншот программы «Секрет на миллион»
Одна из спален в квартире Кирилла Андреева
Одна из спален в квартире Кирилла Андреева/Фото: скриншот программы «Секрет на миллион»

«Лола занималась ремонтом, все контролировала. Я только финансировал», — подметил он в программе «Секрет на миллион».

Вот уже 20 лет супруги Андреевы живут душа в душу. Кирилл акцентирует внимание: они с женой практически не ругаются, поскольку у Лолиты фантастическое терпение, а возлюбленная полностью подпадает под его понимание идеальной женщины. Единственный секрет, который Кирилл бережет от жены – пока Лолита не видит, он злоупотребляет вредной едой.

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«Иванушки International»«Секрет на миллион»Кирилл АндреевЛера КудрявцеваНовости googleНТВ
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