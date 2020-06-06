«Делает из передачи «Дом-2»: на «Острове героев» произошел заговор против участницы

Мужская половина островитян решила объединиться и проголосовать против одной из девушек.

На третий день обстановка в коллективе островитян накалилась. После испытания, которое определило аутсайдеров проекта, ведущий шоу Таир Мамедов предложил участникам приобрести за жемчужины, которые являются обменной монетой на острове, что-нибудь для себя или в общее пользование: чашечку кофе, зубную пасту, баночку сгущенки, рис или рыболовные снасти.

Блогер Сергей Косенко предложил всем участникам скинуться поровну – отсчитать равное количество жемчужин. Но пока он пытался прикинуть, по сколько нужно собрать, экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева проявила героический порыв – отдала все «деньги», которые у нее были, за рис и сеть. За ней последовали Женя Искандарова, Тамара Турава и Руслан Соколовский.

«Я просто в шоке! Стоят мужики, и начинают отсчитывать вот эти горошины, хотя у них достаточно много. Можно было, как мужчинам, с барского плеча сказать: «Дорогие девчонки, мы вам покупаем сетку и завтра мы вам привезем в этой сетке все что угодно!». Такого не было абсолютно. Они стояли и «нет, мы ни больше, ни меньше» — негодовала Ермолаева.

«Это был какой-то капризный шаг» — оценил порыв Ермолаевой Владимир Маркони. Вместе с ним недоумевал и Сергей Косенко: «Неллины истерики, какие-то конфликты – это очень странно и вообще не имеет никаких оснований». В итоге Косенко, Маркони и Atikin добавили несколько жемчужин. А позже, перед голосованием, Косенко подговорил их против Ермолаевой.

«Мы решили голосовать все вместе сегодня против Нелли» — сообщил он.

Вечером от слов Косенко перешел к делу и написал имя Ермолаевой на листке для голосования.

«Это участник, который делает из нашей передачи «Дом-2». Я не хочу эти постоянные скандалы, какие-то разборки. Соррян» — объяснил блогер.

Однако, заговор не сработал — большинством голосов шоу покинул Руслан Соколовский. Парня, кстати, хотели выгнать с острова еще в первые сутки, но второй шанс блогеру дал Мамедов. Он вручил ему иммунитет, и Соколовский остался на проекте.